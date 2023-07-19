Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Малком начнёт сезон в «Зените»

19 Июля 2023 • 21:18 Комментировать

В последние дни в прессе активно появляется информация о том, что Малком может сменить «Зенит» на «Аль-Хиляль». Тем не менее, саудовский клуб ещё даже не начал переговоры по 26-летнему форварду с чемпионом России последних лет. Как сообщает телеграм-канал «Слава! – новости футбола», Малком начнёт сезон в «Зените».

Источник отмечает, что с высокой долей вероятности Малком проведёт за «Зенит» ещё не один матч. В Саудовской Аравии трансферное окно открыто до 20 сентября.

Напомним, что Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В питерский клуб бразилец переходил из «Барселоны».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля – против «Пари НН».

​Малком хочет зарабатывать в Саудовской Аравии в два раза больше, чем в России

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
21:54 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА допустили, что Дивеев будет прооперирован
21:38 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продвинулся в переговорах с «Тоттенхэмом», но Санчес хочет играть в еврокубках слухи
21:31 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили, что не планируют подписывать новичков
21:18 · Россия. Премьер-лига
​Малком начнёт сезон в «Зените»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Тренер ЦСКА заявил, что у команды недобор футболистов
20:53 · Россия. Премьер-лига
​Миллер разнёс Медведева за договорённость с фанатами «Зенита» - источник
20:47 · Россия. Премьер-лига
Кечинов назвал пять команд, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом» 1
20:39 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Не понимаю, почему вокруг Вендела столько соплей»
20:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предложили подписать бывшего нападающего «Реала» Йовича слухи
20:21 · Кубок России
​Фанаты «Зенита» обвинили клуб в «скотском отношении» 2
20:09 · Россия. Премьер-лига
Руслан Литвинов: Я не могу представить себе переход в ЦСКА
19:59 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Эракович прибудет в расположение «Зенита» слухи
19:52 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что «Локомотив» может добраться до финала Кубка России
19:47 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Спартаку» по силам выиграть чемпионат и Кубок
19:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Барача: «У Барача ещё год контракта с «Крыльями»
Все новости
Рекомендуем