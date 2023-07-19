В последние дни в прессе активно появляется информация о том, что Малком может сменить «Зенит» на «Аль-Хиляль». Тем не менее, саудовский клуб ещё даже не начал переговоры по 26-летнему форварду с чемпионом России последних лет. Как сообщает телеграм-канал «Слава! – новости футбола», Малком начнёт сезон в «Зените».

Источник отмечает, что с высокой долей вероятности Малком проведёт за «Зенит» ещё не один матч. В Саудовской Аравии трансферное окно открыто до 20 сентября.

Напомним, что Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В питерский клуб бразилец переходил из «Барселоны».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля – против «Пари НН».

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