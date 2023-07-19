Поговаривают, что в летнее трансферное окно состав «Рубина» может пополнить немецкий полузащитник Михаэль Мартин, который сейчас выступает за австрийский «Рид». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обратилось за комментарием в агентство Soccernation Group, которое работает с футболистом.

«Мы находимся в контакте с клубом», - ответили в агентстве.

Михаэлю Мартину 23 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 400 тысяч евро.

В первом туре чемпионата России «Рубин» будет играть против «Локомотива». Матч пройдёт в субботу, 22 июля.