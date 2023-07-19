​Миллер разнёс Медведева за договорённость с фанатами «Зенита» - источник

Активные фанаты «Зенита» обвинили клуб в «скотском отношении» после того, как «сине-бело-голубые» остановили продажу билетов на часть трибуны, куда на кубковую игру против «Ахмата» должен был вернуться «Вираж».

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», генеральный директор «Зенита» Александр Медведев смог найти компромисс с активными фанатами, и клуб ради их присутствия на кубковых играх (на них Fan ID нужен) был готов демонтировать сцену. Тем не менее, недавно глава правления «Газпрома» Алексей Миллер вызвал Медведева и разнёс его за решение по фанатам.

По данным источника, силовики сообщили Миллеру, что активные фанаты не достойны возвращения на стадион.