Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов назвал пять команд, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом»

19 Июля 2023 • 20:47 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
1 5.50 X 4.15 2 1.60
22.07 15:15

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о чемпионской гонке в предстоящем сезоне РПЛ.

«Однозначно при уходе Малкома и Вендела «Зенит» ослабнет. Такие команды, как ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», должны составить конкуренцию «Зениту», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» в очередной раз стал чемпионом России. Стоит отметить, что команда Сергея Семака обогнала ЦСКА, который финишировал на второй строчке, на 12 зачетных баллов.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Зениту» предстоит провести гостевую встречу против «Пари НН». Матч состоится 22 июля, начало — в 15:15 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Динамо Москва Валерий Кечинов Малком Филипе Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
20:53 · Россия. Премьер-лига
​Миллер разнёс Медведева за договорённость с фанатами «Зенита» - источник
20:47 · Россия. Премьер-лига
Кечинов назвал пять команд, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Не понимаю, почему вокруг Вендела столько соплей»
20:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предложили подписать бывшего нападающего «Реала» Йовича слухи
20:21 · Кубок России
​Фанаты «Зенита» обвинили клуб в «скотском отношении» 1
20:09 · Россия. Премьер-лига
Руслан Литвинов: Я не могу представить себе переход в ЦСКА
19:59 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Эракович прибудет в расположение «Зенита» слухи
19:52 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что «Локомотив» может добраться до финала Кубка России
19:47 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Спартаку» по силам выиграть чемпионат и Кубок
19:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Барача: «У Барача ещё год контракта с «Крыльями»
19:24 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА отреагировали на информацию о предложении по Паулинью
19:18 · Россия. Премьер-лига
Деменко — о возможном переходе Малкома в «Аль-Хиляль»: «Это хороший вариант для «Зенита»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «С нетерпением жду первой игры «Динамо»
19:09 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и «Аль-Хиляль» не проводили переговоров по трансферу Малкома 1
19:08 · Россия. Премьер-лига
​Малком хочет зарабатывать в Саудовской Аравии в два раза больше, чем в России
Все новости
Рекомендуем