Кечинов назвал пять команд, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о чемпионской гонке в предстоящем сезоне РПЛ.

«Однозначно при уходе Малкома и Вендела «Зенит» ослабнет. Такие команды, как ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», должны составить конкуренцию «Зениту», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» в очередной раз стал чемпионом России. Стоит отметить, что команда Сергея Семака обогнала ЦСКА, который финишировал на второй строчке, на 12 зачетных баллов.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Зениту» предстоит провести гостевую встречу против «Пари НН». Матч состоится 22 июля, начало — в 15:15 по мск.