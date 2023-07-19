Червиченко: «Не понимаю, почему вокруг Вендела столько соплей»

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном уходе полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела.

«Вендел не является ведущим бразильцем в «Зените». Хороший игрок, но не понимаю, почему вокруг него столько соплей. Ну, уходит и уходит. Вендел какой-то амебный и всегда с кислой мордой», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В минувшей кампании 25-летний бразилец сыграл в 25 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил восемь мячей. Помимо этого, на счету Вендела три результативные передачи. Контракт хавбека с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

Ранее стало известно, что футболист отказался возвращаться в расположение «сине-бело-голубых». Наставник команды Сергей Семак сообщал, что Венделу разрешили искать себе новый клуб. Однако пока будущее игрока остается под вопросом.