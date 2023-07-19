Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Не понимаю, почему вокруг Вендела столько соплей»

19 Июля 2023 • 20:39 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
1 5.50 X 4.15 2 1.60
22.07 15:15

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном уходе полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела.

«Вендел не является ведущим бразильцем в «Зените». Хороший игрок, но не понимаю, почему вокруг него столько соплей. Ну, уходит и уходит. Вендел какой-то амебный и всегда с кислой мордой», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В минувшей кампании 25-летний бразилец сыграл в 25 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил восемь мячей. Помимо этого, на счету Вендела три результативные передачи. Контракт хавбека с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

Ранее стало известно, что футболист отказался возвращаться в расположение «сине-бело-голубых». Наставник команды Сергей Семак сообщал, что Венделу разрешили искать себе новый клуб. Однако пока будущее игрока остается под вопросом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Червиченко Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
21:14 · Россия. Премьер-лига
Тренер ЦСКА заявил, что у команды недобор футболистов
20:53 · Россия. Премьер-лига
​Миллер разнёс Медведева за договорённость с фанатами «Зенита» - источник
20:47 · Россия. Премьер-лига
Кечинов назвал пять команд, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Не понимаю, почему вокруг Вендела столько соплей»
20:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предложили подписать бывшего нападающего «Реала» Йовича слухи
20:21 · Кубок России
​Фанаты «Зенита» обвинили клуб в «скотском отношении» 1
20:09 · Россия. Премьер-лига
Руслан Литвинов: Я не могу представить себе переход в ЦСКА
19:59 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Эракович прибудет в расположение «Зенита» слухи
19:52 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что «Локомотив» может добраться до финала Кубка России
19:47 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Спартаку» по силам выиграть чемпионат и Кубок
19:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Барача: «У Барача ещё год контракта с «Крыльями»
19:24 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА отреагировали на информацию о предложении по Паулинью
19:18 · Россия. Премьер-лига
Деменко — о возможном переходе Малкома в «Аль-Хиляль»: «Это хороший вариант для «Зенита»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «С нетерпением жду первой игры «Динамо»
19:09 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и «Аль-Хиляль» не проводили переговоров по трансферу Малкома 1
Все новости
Рекомендуем