Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович в ближайшее время пополнит состав «Зенита».

Ранее сообщалось, что 22-летний сербский футболист уже прибыл в Санкт-Петербург, и 20 июля «Зенит» официально объявит о трансфере. Однако, как стало известно «Спорт-Экспрессу», эта информация не является достоверной.

По данным источника, Эракович должен приехать в Россию на следующей неделе. Сразу после приезда игрок пройдет медицинское обследование, после чего подпишет полноценный контракт с «Зенитом».

Напомним, ранее игрок был близок к переходу в московский «Спартак», но «Зенит» перехватил серба. Клуб с берегов Невы имеет приоритетное право на выкуп Эраковича.