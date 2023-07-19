Смородская считает, что «Локомотив» может добраться до финала Кубка России

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о перспективах «красно-зелёных» в новом сезоне.

«Попасть в тройку РПЛ и финал Кубка России — выполнимая задача для «Локомотива». Иначе зачем им выделять бюджет, если не бороться за место в тройке?» — приводит слова Смородской «Чемпионат».

В чемпионате России – 2022/23 «Локомотив» вместе с Михаилом Галактионовым завершил сезон на восьмой позиции.

Первый официальный матч нового сезона «железнодорожники» проведут 22 июля в рамках первого тура РПЛ. Соперником «Локомотива» станет казанский «Рубин». Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 17:30 по мск.