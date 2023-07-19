Агент Барача: «У Барача ещё год контракта с «Крыльями»

Стипе Лапич, представитель футболиста «Крыльев Советов» Матео Барача, высказался о будущем своего клиента.

«Он находился в Бельгии и возникли небольшие проблемы с получением визы, нужно было ждать. У Барача ещё год контракта с «Крыльями», думаю, на этот сезон он останется в команде, будет играть», – заявил агент игрока самарского клуба в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, возможное продление соглашения с «Крыльями Советов» пока что не обсуждалось.

Напомним, что Матео Барач выступает за самарский коллектив с 2022 года, проведя вторую половину прошедшего сезона в составе бельгийского «Остенде». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в 800 тысяч евро.