В ЦСКА отреагировали на информацию о предложении по Паулинью

В прессе появилась информация о том, что ЦСКА сделал второе предложение по трансферу форварда Паулинью из «Спортинга». Комментарий на этот счёт дал Кирилл Брейдо, который возглавляет службу коммуникаций в московском клубе.

«Игрок хороший, но слухи не комментируем», - сказал Брейдо, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Паулинью 30 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 6,5 миллиона евро.

За лиссабонский «Спортинг» Паулинью провёл 98 матчей. В них португальский нападающий забил 32 гола и отдал 22 результативных паса на партнёров.