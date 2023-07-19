Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что уход нападающего «Зенита» Малкома не скажется на конкуренции в Премьер-лиге.

«Я не думаю, что один игрок может что-то решить, хотя Малком, конечно, достойный футболист. Я думаю, что селекционный отдел «Зенита» не думал о замене бразильца или о подготовке кого-то на его позицию. Футбол ведь игра командная, поэтому, я не могу говорить, что из-за ухода Малкома соперникам «Зенита» станет проще», — сказал Чанов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» договорился с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хилялем» по трансферу Малкома. Сообщается, что российский клуб может получить около 50 млн евро, а зарплата игрока в год составит 18 млн евро.