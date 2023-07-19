Деменко — о возможном переходе Малкома в «Аль-Хиляль»: «Это хороший вариант для «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о возможном переходе нападающего «сине-бело-голубых» Малкома Филипе в «Аль-Хиляль». По мнению эксперта, «Зениту» выгоднее продать бразильца в Саудовскую Аравию, нежели в европейский клуб.

«Конечно, для «Зенита» это хороший вариант. В любом случае ни одна европейская команда не заплатит сегодня такие деньги, не даст таких контрактов и условий», — приводит слова Деменко «ВсеПроСпорт».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил «Зениту» за Малкома 50 миллионов евро, но «сине-бело-голубые» хотят получить больше.

В первом туре чемпионата России «Зенит» сыграет с «Пари НН». Матч пройдет 22 июля и начнется в 15:15 по мск.