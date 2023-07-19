Гранат: «С нетерпением жду первой игры «Динамо»

Бывший защитник столичного «Динамо» Владимир Гранат оценил перспективы «бело-голубых» в предстоящем сезоне РПЛ.

«С нетерпением жду первой игры «Динамо». Очень интересно, как будет выстроена игра с новым тренером. У «Динамо» команда уже сыгранная. Это самый главный плюс», – заявил участник домашнего чемпионата мира в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, чем выше подопечные Марцела Лички закончат сезон, тем будет лучше.

Напомним, что в первом матче новой кампании «Динамо» в родных стенах встретятся с «Краснодаром». Московский клуб завершил прошедший сезон на девятом месте.