«Зенит» и «Аль-Хиляль» не проводили переговоров по трансферу Малкома

«Зенит» и аравийский «Аль-Хиляль» ещё не проводили переговоров по возможному трансферу Малкома.

«Запросов по сумме от «Зенита» пока не было», – рассказал источник, близкий к ситуации, чьи слова приводит «Чемпионат». Ранее сообщалось, что руководство «сине-бело-голубых» разрешило форварду провести переговоры с «Аль-Хилялем», однако наставник «Зенита» Сергей Семак может наложить вето на потенциальный трансфер.

Напомним, что сумма возможной сделки составит более 50 миллионов евро. Малком выступает за петербургский коллектив с 2019 года, выиграв четыре золота Премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего нападающего в 30 миллионов евро.