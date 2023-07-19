​Малком хочет зарабатывать в Саудовской Аравии в два раза больше, чем в России

В последние дни форварда «Зенита» Малкома пресса активно связывает с «Аль-Хилялем». В Саудовской Аравии 26-летний бразилец хочет зарабатывать как минимум в два раза больше, чем сейчас в России. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

«В «Зените» он получает около шести миллионов, а при переезде в Саудовскую Аравию хочет получать минимум в два раза больше», - сообщил источник.

За «Зенит» Малком играет с августа 2019 года после трансфера из «Барселоны». В 109 играх за «сине-бело-голубых» футболист записал на свой счёт 42 гола и 24 результативных паса.

​«Зенит» или Саудовская Аравия: Малком дал чёткий ответ на вопрос