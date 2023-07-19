Данни отреагировал на возможный уход Малкома из «Зенита»

Экс-капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни высказался о возможном уходе Малкома в аравийский «Аль-Хиляль».

«Малком является ключевым игроком «Зенита». Всегда тяжело, когда лидер покидает команду. Но ничего страшного для клуба в этом нет. У «Зенита» есть возможность заменить бразильца», — заявил бывший полузащитник португальской сборной в интервью «Чемпионату». По его мнению, руководство «Зенита» должно рассмотреть столь щедрое предложение «Аль-Хиляля».

Напомним, что Малком выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года, выиграв четыре золота Российской премьер-лиги. В прошедшем сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром чемпионата с 23 голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего форварда в 30 миллионов евро.