Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак может повлиять на ход сделки по переходу Малкома в «Аль-Хиляль».

По информации «Чемпионата», главный тренер «сине-бело-голубых» может наложить вето на переезд лидера команды в чемпионат Саудовской Аравии. Тем не менее сообщается, что Сергей Богданович не станет пользоваться этим правом, а руководство клуба позволит футболисту провести переговоры с «Аль-Хилялем».

Напомним, что Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне четырёхкратный чемпион России стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги с 23 голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего форварда в 30 миллионов евро.