Игонин не видит конкурентов у «Зенита» в РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин ответил на вопрос о чемпионской гонке в новом сезоне чемпионата России.

«Я бы не стал сейчас говорить про интригу. При серьезных количественных потерях в составе можно о чем-то рассуждать. Но пока я соперников не вижу», — приводит слова Игонина «Чемпионат».

Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России. Кроме того, «сине-бело-голубые» вместе с Сергеем Семаком выиграли последние пять розыгрышей РПЛ.

В первом туре нового сезона «Зенит» будет гостить у «Пари НН». Поединок состоится 22 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 15:15 по московскому времени.