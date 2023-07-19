​Агент Дивеева прокомментировал на слухи о возможной операции

Агент Олег Ерёмин, который работает с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым, дал комментарий по поводу информации из прессы. Сообщалось, что 23-летнему футболисту может понадобиться хирургическое вмешательство.

«Не обладаю информацией, что Дивееву потребуется операция. Нужно уточнять у тех, кто пишет про это - им виднее. Игорь чувствует себя хорошо, но играть пока что не может», - сказал Дивеев, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

По словам Ерёмина, Дивеев может пропустить ближайший матч чемпионата России против «Урала», поскольку его беспокоит голеностоп.

Матч «Урал» - ЦСКА пройдёт в ближайшую субботу, 22 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 13:00 по московскому времени.