Голкипер Юрий Дюпин продлил контракт с «Рубином». Казанский клуб объявил о подписании с 35-летним футболистом нового трудового соглашения, рассчитанного до лета 2024 года.

В «Рубине» Дюпин оказался летом 2019 года. С тех пор вратарь провёл 119 матчей, в которых пропустил 138 голов.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Рубин» вернулся в Премьер-лигу. Казанцы повысились в классе, заняв первое место в Первой лиге.

В стартовом туре чемпионата России «Рубин» будет играть против «Локомотива» на выезде. Матч пройдёт в ближайшую субботу, 22 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.