Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил возможный переход нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Конечно, «Зенит» потеряет лидера и лучшего игрока прошлого сезона. Деньги очень большие предлагает клуб из Саудовской Аравии, поэтому стоит подумать, чтобы заработать такие деньги на трансфере. С другой стороны, потеряют лидера Премьер-лиги», — сказал Дьяков.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Аль-Хиляль» предлагает «Зениту» 50 млн евро за трансфер 26-летнего Малкома, а футболисту - зарплату в 18 млн евро в год.