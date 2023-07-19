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Дьяков отреагировал на возможный трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» эксклюзив

19 Июля 2023 • 19:20 Комментировать

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил возможный переход нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Конечно, «Зенит» потеряет лидера и лучшего игрока прошлого сезона. Деньги очень большие предлагает клуб из Саудовской Аравии, поэтому стоит подумать, чтобы заработать такие деньги на трансфере. С другой стороны, потеряют лидера Премьер-лиги», — сказал Дьяков.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Аль-Хиляль» предлагает «Зениту» 50 млн евро за трансфер 26-летнего Малкома, а футболисту - зарплату в 18 млн евро в год.


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Виталий Дьяков РПЛ трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе Саудовская Аравия
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