Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком Филипе может перебраться в европейский клуб.

Как стало известно изданию «Чемпионат», в «Зенит» поступило несколько обращений от неназванных европейских команд. Сообщается, что официальное предложение никто из этих клубов не делал.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» готов выложить за трансфер 26-летнего бразильца 50 миллионов евро, но «Зенит» хочет больше.

Действующий трудовой договор Малкома с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 миллионов евро.

«Зенит» хочет получить за Малкома более 50 миллионов евро