Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

На Малкома появились новые претенденты слухи

19 Июля 2023 • 18:33 Комментировать (1)
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком Филипе может перебраться в европейский клуб.

Как стало известно изданию «Чемпионат», в «Зенит» поступило несколько обращений от неназванных европейских команд. Сообщается, что официальное предложение никто из этих клубов не делал.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» готов выложить за трансфер 26-летнего бразильца 50 миллионов евро, но «Зенит» хочет больше.

Действующий трудовой договор Малкома с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 миллионов евро.

«Зенит» хочет получить за Малкома более 50 миллионов евро

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЗЕНИТ
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wertygaz
19 Июля 2023 в 18:54
Агенты цену нагоняют, неназванные клубы... Кайрат, Нефчи, Вадуц и Габала... сплошные гранды)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
19:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Барача: «У Барача ещё год контракта с «Крыльями»
19:24 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА отреагировали на информацию о предложении по Паулинью
19:18 · Россия. Премьер-лига
Деменко — о возможном переходе Малкома в «Аль-Хиляль»: «Это хороший вариант для «Зенита»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «С нетерпением жду первой игры «Динамо»
19:09 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и «Аль-Хиляль» не проводили переговоров по трансферу Малкома
19:08 · Россия. Премьер-лига
​Малком хочет зарабатывать в Саудовской Аравии в два раза больше, чем в России
19:04 · Россия. Премьер-лига
Данни отреагировал на возможный уход Малкома из «Зенита»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Семак может наложить вето на переход Малкома в «Аль-Хиляль» слухи
18:56 · Россия. Премьер-лига
Игонин не видит конкурентов у «Зенита» в РПЛ
18:54 · Россия. Премьер-лига
​Агент Дивеева прокомментировал на слухи о возможной операции
18:46 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» объявил о продлении контракта с Дюпиным официально
18:33 · Россия. Премьер-лига
На Малкома появились новые претенденты 1 слухи
18:30 · Россия. Премьер-лига
​Дивеев может перенести операцию
18:24 · Россия. Премьер-лига
Широков рассказал о целях «Сатурна» в новом сезоне
18:11 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Фейеноорд» хочет купить Сперцяна, решение за игроком
Все новости
Рекомендуем