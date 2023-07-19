​Дивеев может перенести операцию

Защитник Игорь Дивеев не поможет ЦСКА в ближайших матчах чемпионата и Кубка России. Футболист, напомним, был заменён в перерыве игры за Суперкубок против «Зенита».

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Дивееву может понадобиться операция. Сколько времени при таком раскладе пропустит 23-летний защитник, пока что непонятно.

За ЦСКА Игорь Дивеев провёл 134 официальных матча, в которых забил 11 голов и отдал четыре голевых паса.

Ближайший матч ЦСКА проведёт 22 июля – против «Урала» в стартовом туре Премьер-лиги. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 13:00 по московскому времени.