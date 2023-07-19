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Булыкин – о возможном уходе Малкома: «Легче от этого никому не станет» эксклюзив

19 Июля 2023 • 18:55 Комментировать

Бывший форвард «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном уходе нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«Легче от этого никому не станет, потому что другие футболисты, которые хотят что-то доказать, будут выступать с удвоенной энергией. Поэтому не факт, что будет лучше, но то, что качественный футболист уйдёт из «Зенита», это факт. Я по-любому рассчитываю на то, что должна в том сезоне быть хорошая конкуренция за чемпионство. Из-за того, что уедет Малком или нет, я думаю, всё равно будет серьёзная конкуренция.

Нужно ли его продавать? Во-первых, он здесь на хорошей зарплате, во-вторых, если они его не продадут, то он будет не в том состоянии, чтобы приносить пользу. Поэтому если игрок хочет уйти, а клуб не может сделать ему такую зарплату, то лучше заработать на этом трансфере денег и вложить их в других игроков», — сказал Булыкин.   


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