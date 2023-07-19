Широков рассказал о целях «Сатурна» в новом сезоне

Директор «Сатурна» Роман Широков ответил на вопрос о целях команды на предстоящий сезон Второй лиги. Напомним, главным тренером раменского клуба является Олег Кононов.

«В первенстве стоит цель занять первое место и продолжить выступления в более высокой группе, а в Кубке России — продвинуться максимально далеко», — цитирует Широкова пресс-служба раменской команды.

Функционер добавил, что «Сатурн» рассчитывает выйти в весеннюю часть Кубка России.

По итогам прошлого сезона «Сатурн» занял 11-е место в турнирной таблице Второй лиги группы 3А.

В новом сезоне команда Кононова станет участником Второй лиги Дивизиона Б группы 3.