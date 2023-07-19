Корнеев: «Фейеноорд» хочет купить Сперцяна, решение за игроком

Известный функционер Игорь Корнеев признался, что предлагал услуги хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна «Фейеноорду». Ранее об этом сообщил агент Тимур Гурцкая, который заявил, что нидерландский клуб хотел купить игрока за 9 млн евро, но сам футболист хочет в «Аякс».

«Да, это так. Все может быть, давайте чуть подождем. По мне, «Фейеноорд» наиболее интересный спортивный проект для Сперцяна, нежели «Аякс», — приводит слова Корнеева Metaratings.

Специалист добавил, что сейчас все зависит от решения Сперцяна, но в «Фейеноорде» не будут долго ждать.

Ранее сообщалось, что Сперцян начнет сезон в «Краснодаре». Хавбек покинет клуб, только если «быков» устроит предложение по армянскому футболисту.