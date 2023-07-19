​Дзагоев тренируется на базе ЦСКА

Алан Дзагоев после истечения срока контракта с «Рубином» оказался в статусе свободного агента. PR-агент Дарья Арсланова, которая работает с 33-летним футболистом, сказала несколько слов о его текущей ситуации.

«Сейчас он тренируется на базе ЦСКА с физиотерапевтом Игорем Степановым по той же программе, что и весь прошлый сезон», - сказала Арсланова, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Алан Дзагоев известен главным образом по выступлениям за ЦСКА. К сожалению, по ходу карьеры полузащитника сопровождают травмы.

Портал transfermarkt оценивает Дзагоева в 700 тысяч евро.