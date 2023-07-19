Бышовец оценил возможный уход Вендела и Малкома из «Зенита»

Бывший наставник «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец высказался о возможном уходе лидеров «сине-бело-голубых» Вендела и Малкома.

«Думаю, потеря Малкома скажется на «Зените», конечно. Это лидер команды, влияющий на результат и качество игры. Что касается Вендела, это достаточно универсальный игрок, который балансировал атаку и оборону», — заявил экс-футболист сборной СССР в интервью «Матч ТВ».

Тем не менее, по его мнению, это не повлияет на результат петербургского клуба в нынешнем сезоне. По словам Бышовца, тренер «Зенита» Сергей Семак сможет справиться со сложившейся ситуацией.

Напомним, что «Зенит» выиграл последние пять розыгрышей Российской премьер-лиги. В прошедшей кампании Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 23 гола в 27 матчах.