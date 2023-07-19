Руководство петербургского «Зенита» разрешило лидеру команды Малкому провести переговоры с аравийским «Аль-Хилялю».

«Агент уведомил клуб об интересе «Аль-Хиляля», и в Санкт-Петербурге разрешили вести переговоры», – заявил источник, близкий к ситуации, чьи слова приводит «Чемпионат». Ранее сообщалось, что боссы «сине-бело-голубых» планируют выручить за трансфер бразильского нападающего более 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Малком забил 26 голов при девяти результативных передачах в 33 матчах в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего форварда в 30 миллионов евро.