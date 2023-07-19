​«Бенфика» шокировала «Зенит» ценником Нереса

В сфере интересов «Зенита» оказался атакующий полузащитник Давид Нерес. Его питерцы рассматривают в качестве замены для Малкома – бразилец может покинуть питерский клуб в обозримом будущем.

Как сообщает sport24, «Зенит» хотел подписать 26-летнего Нереса за 25 миллионов евро, но «Бенфика» в ответ потребовала 100 миллионов. Именно такая сумма прописана в трудовом соглашении бразильца как отступные.

Отмечается, что на ситуацию повлиял и тот факт, что до «Бенфики» Давид Нерес провёл короткий отрезок в «Шахтёре». Правда, за украинский клуб бразилец так и не сыграл.

В 48 матчах за «Бенфику» Давид Нерес забил 12 голов и отдал 16 результативных передач на партнёров.