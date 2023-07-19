Афанасьев: «У «Зенита» будут конкуренты за чемпионство»

Бывший игрок столичного ЦСКА Андрей Афанасьев высказался о чемпионской гонке в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.

«Думаю, что в грядущем сезоне можно ожидать сюрпризы. У «Зенита» будут конкуренты за чемпионство. Мне кажется, что борьбу «сине-бело-голубым» навяжут ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», – заявил эксперт, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Афанасьев также выразил надежду на то, что сезон будет интересным для зрителей и футболистов.

Напомним, что новая кампания РПЛ стартует в пятницу, 21 июля. Предыдущие пять сезонов выиграл петербургский «Зенит».