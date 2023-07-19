Бразильский нападающий «Зенита» Малком Филипе может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации «Чемпионата», «Зенит» не хочет отпускать Малкома в «Аль-Хиляль» за 50 миллионов евро. Сообщается, что «сине-бело-голубые» намерены отбить продажей игрока все деньги, которые они на него потратили. Источник отмечает, что в контракте Малкома с «Зенитом» прописана сумма отступных, которая превосходит предложение саудовского клуба.

В прошлом сезоне 26-летний вингер забил 26 голов и записал на свой счет 9 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Малком будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро в год.