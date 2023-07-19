Тарханов назвал четыре клуба, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов ответил на вопрос о чемпионской гонке в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Конкуренцию «Зениту» в новом сезоне создадут «Спартак», ЦСКА, «Динамо». На данном этапе можно говорить о борьбе за чемпионство с «Зенитом», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Чемпионом прошлого сезона Российской премьер-лиги является санкт-петербургский «Зенит».

РПЛ возвращается уже в пятницу, 21 июля. В этот день «Динамо» и «Краснодар» сыграют в рамках первого тура чемпионата России. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.