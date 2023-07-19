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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов назвал четыре клуба, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

19 Июля 2023 • 16:47 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов ответил на вопрос о чемпионской гонке в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Конкуренцию «Зениту» в новом сезоне создадут «Спартак», ЦСКА, «Динамо». На данном этапе можно говорить о борьбе за чемпионство с «Зенитом», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Чемпионом прошлого сезона Российской премьер-лиги является санкт-петербургский «Зенит».

РПЛ возвращается уже в пятницу, 21 июля. В этот день «Динамо» и «Краснодар» сыграют в рамках первого тура чемпионата России. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва Александр Тарханов
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