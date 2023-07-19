Осинькин: Реализация? Важнее, чтобы была игра

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о плохой реализации моментов в минувшем сезоне.

«Важнее, чтобы была игра. Важнее, чтобы футболисты понимали, за счет чего они могут прогрессировать. Если мы создаем моменты, значит, обязательно будут голы. Может быть, не сразу», — приводит слова Осинькина «Известия».

В чемпионате России – 2022/23 «Крылья Советов» завершили сезон на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 32 очка. За 30 матчей самарский клуб поразил ворота соперников 32 раза. Меньше забили только «Химки» (25) и «Торпедо» (22) , которые покинули элитный дивизион.

В первом туре нового сезона РПЛ команда Осинькина в гостях сыграет с «Ахматом» (22 июля).