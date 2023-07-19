​Божович оценил трансфер Марио Фернандеса в «Зенит»

Известный в России тренер Миодраг Божович оценил переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

О подписании контракта с 32-летним Фернандесом «Зенит» объявил в понедельник. В 2012-2022 годах футболист выступал за ЦСКА.

«Очень странный трансфер. Не помню такого, чтобы игрок, который долго играл в ЦСКА, приезжал бы в «Зенит», и наоборот. Он был качественным игроком», - сказал Божович, чьи слова приводятся на страницах Metaratings.

Напомним, что Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом» на год с возможностью продления ещё за сезон. За питерцев защитник будет выступать под шестым номером.