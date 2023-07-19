Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Божович оценил трансфер Марио Фернандеса в «Зенит»

19 Июля 2023 • 16:25 Комментировать

Известный в России тренер Миодраг Божович оценил переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

О подписании контракта с 32-летним Фернандесом «Зенит» объявил в понедельник. В 2012-2022 годах футболист выступал за ЦСКА.

«Очень странный трансфер. Не помню такого, чтобы игрок, который долго играл в ЦСКА, приезжал бы в «Зенит», и наоборот. Он был качественным игроком», - сказал Божович, чьи слова приводятся на страницах Metaratings.

Напомним, что Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом» на год с возможностью продления ещё за сезон. За питерцев защитник будет выступать под шестым номером.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Миодраг Божович Марио Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
16:39 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Реализация? Важнее, чтобы была игра
16:25 · Россия. Премьер-лига
​Божович оценил трансфер Марио Фернандеса в «Зенит»
16:18 · Россия. Премьер-лига
​Колосков: «Зенит» не является фаворитом РПЛ на сегодняшний день»
16:17 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» или «Спартак»: Рианчо назвал самый популярный клуб в России
16:12 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин назвал конкурентов «Зенита» в РПЛ
16:05 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Раконьяц либо покинет «Локомотив», либо уйдёт в аренду»
15:53 · Россия. Первая лига
Игрок «Химок» Гбане отправится в аренду в Португалию
15:50 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА сделал второе предложение по трансферу форварда из Португалии
15:46 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Зенит» и без Малкома станет чемпионом
15:40 · Россия. Премьер-лига
Хаджи верит в золотой дубль «Спартака»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Руслан Литвинов: «Не рассматриваю предложения от российских клубов»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Шмаров — о Эраковиче: Незаменимых нет, «Спартак» найдёт другого
15:16 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев — о возможном уходе Малкома: «Безусловно, «Зенит» станет слабее»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Сочи» Адамов может перебраться в «Динамо»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «В «Динамо» Личку будут прессовать каждый день»
Все новости
Рекомендуем