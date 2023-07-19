​Колосков: «Зенит» не является фаворитом РПЛ на сегодняшний день»

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, высказался о следующем чемпионате России. Колосков не видит фаворита перед стартом сезона Премьер-лиги.

«Зенит» не является фаворитом на сегодняшний день по той игре, которую он показывает, во всяком случае, тем более поговаривают, что то Малком уйдёт, то Клаудиньо, а могут и оба уйти», - сказал Колосков, чьи слова приводит ТАСС.

По мнению Колоскова, побороться за чемпионство в новом сезоне могут ЦСКА, «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.