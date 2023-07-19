​Сёмин назвал конкурентов «Зенита» в РПЛ

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился своими мыслями о борьбе за титул чемпиона России в новом сезоне.

По словам Сёмина, матч за Суперкубок показал, что «Зениту» можно составить конкуренцию. Экс-тренер «Локомотива» назвал команды, которые должны бороться с питерцами.

«Я думаю, что соперники у «Зенита» всё те же, это ЦСКА и «Спартак», обязаны конкурировать «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив». Вот эта группа и разыгрывает первое место», - сказал Сёмин, чьи слова приводит ТАСС.

Матчи первого тура нового сезона Премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля. «Зенит» защиту чемпионского титула начнёт с гостевого матча против «Пари НН». Команды сыграют в субботу, 22 июля.