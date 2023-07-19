Агент: «Раконьяц либо покинет «Локомотив», либо уйдёт в аренду»

Игор Глушевич, являющийся агентом черногорского форварда «Локомотива» Марко Раконьяца, рассказал о будущем балканского форварда. По его словам, у игрока всего два варианта продолжения карьеры.

«Раконьяц уйдет в новую аренду или будет продан», - кратко рассказал Глушевич «РБ Спорту».

Напомним, что Раконьяц пополнил «Локомотив» летом прошлого года. Однако результативную игру нападающий в состсаве «железнодорожников» не показал, за 14 игр в рамках РПЛ и Кубка России он забил ровно ноль голов. Зимой нападающий был отправлен в аренду в сербскую «Црвену Звезду», всего за сезон он забил четыре гола, все – в составе белградской команды.