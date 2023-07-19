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​ЦСКА сделал второе предложение по трансферу форварда из Португалии

19 Июля 2023 • 15:50 Комментировать

ЦСКА рассчитывает в обозримом будущем усилить линию нападения. В последнее время «армейцев» активно связывают с Паулинью из лиссабонского «Спортинга». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», московский клуб направил уже второе предложение по 30-летнему португальцу. Речь идёт о 4,5 миллиона евро.

Отмечается, что Паулинью предлагают трудовой договор на два сезона с опцией продления ещё на год. Футболист просит зарплату в 2 миллиона евро за сезон.

За два с половиной года в «Спортинге» Паулинью провёл 98 матчей, в которых записал на свой счёт 32 гола и 22 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Спортинг Лиссабон Паулиньо трансферы футбола - лето 2023
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