​ЦСКА сделал второе предложение по трансферу форварда из Португалии

ЦСКА рассчитывает в обозримом будущем усилить линию нападения. В последнее время «армейцев» активно связывают с Паулинью из лиссабонского «Спортинга». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», московский клуб направил уже второе предложение по 30-летнему португальцу. Речь идёт о 4,5 миллиона евро.

Отмечается, что Паулинью предлагают трудовой договор на два сезона с опцией продления ещё на год. Футболист просит зарплату в 2 миллиона евро за сезон.

За два с половиной года в «Спортинге» Паулинью провёл 98 матчей, в которых записал на свой счёт 32 гола и 22 результативных паса на партнёров.