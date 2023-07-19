Канчельскис: «Зенит» и без Малкома станет чемпионом

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном уходе нападающего Малкома Филипе из «Зенита».

«В «Зените» большая обойма игроков, к уходу Малкома в клубе готовы. По части турнирных раскладов ничего не изменится. Уход Малкома ни на что не повлияет, «Зенит» — чемпион сезона-2023/24», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По мнению эксперта, состав «Зенита» даже без Малкома сильнее, чем у всех остальных команд Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно бразилец может покинуть «Зенит» и стать новым игроком саудовского «Аль-Хиляля». На данной сделке «сине-бело-голубые» могут заработать порядка 50 миллионов евро.