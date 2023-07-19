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Шмаров — о Эраковиче: Незаменимых нет, «Спартак» найдёт другого

19 Июля 2023 • 15:30 Комментировать

Экс-футболист «Спартака» Валерий Шмаров высказался о сорвавшемся переходе защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича в стан «красно-белых».

«Кто не хочет играть в команде, ради бога, незаменимых нет. В «Спартаке» все правильно сделали. Найдем другого на его место», — цитирует Шмарова Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже договорился с «Црвеной» по трансферу Эраковича, но «Зенит» решил перехватить футболиста. Отмечалось, что у «сине-бело-голубых» есть приоритетное право выкупа игрока.

Накануне глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клубу не нужны игроки, которые каждый день меняют свое мнение.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Црвена Звезда Валерий Шмаров Страхинья Эракович
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