Шмаров — о Эраковиче: Незаменимых нет, «Спартак» найдёт другого

Экс-футболист «Спартака» Валерий Шмаров высказался о сорвавшемся переходе защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича в стан «красно-белых».

«Кто не хочет играть в команде, ради бога, незаменимых нет. В «Спартаке» все правильно сделали. Найдем другого на его место», — цитирует Шмарова Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже договорился с «Црвеной» по трансферу Эраковича, но «Зенит» решил перехватить футболиста. Отмечалось, что у «сине-бело-голубых» есть приоритетное право выкупа игрока.

Накануне глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клубу не нужны игроки, которые каждый день меняют свое мнение.