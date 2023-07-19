Гаджиев — о возможном уходе Малкома: «Безусловно, «Зенит» станет слабее»

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о возможном уходе бразильского нападающего Малкома Филипе из «Зенита».

«Безусловно, «Зенит» станет слабее после ухода Малкома, но нельзя сказать, что он невосполнимая потеря для петербуржцев. У «Зенита» хорошо налажена селекционная работа», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Функционер считает, что «Зенит» сможет найти игрока такого же уровня, ведь клуб хорошо заработает с продажи Малкома.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» готов выделить на покупку бразильца 50 миллионов евро. По данным СМИ, заработная плата игрока в новом клубе составит 18 миллионов евро в год.

В текущем сезоне 26-летний Малком провел один матч, сыграв в Суперкубке России. В этой встрече футболист не отметился голевыми действиями.