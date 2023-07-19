Вратарь «Сочи» Адамов может перебраться в «Динамо»

Голкипер «Сочи» Денис Адамов может продолжить карьеру в московском «Динамо».

По информации «Чемпионата», «бело-голубые» хотят подписать 25-летнего вратаря, в услугах которого заинтересован «Зенит». Сообщатся, что «Динамо» хочет перехватить Адамова у санкт-петербургской команды.

В прошлом сезоне вратарь принял участие в 21 матче во всех турнирах, пропустил 39 голов и два раза сыграл «на ноль».

Трудовой договор Адамова с «Сочи» рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что, помимо Дениса Адамова, в шорт-листе «Динамо» находится вратарь «Локомотива» Даниил Худяков.