Якубко: «В «Динамо» Личку будут прессовать каждый день»

Бывший форвард пермского «Амкара» и московского «Динамо» Мартин Якубко рассказал, почему новому главному тренеру «бело-голубых» Марцелу Личке не будет просто в столичном клубе.

«Надо понимать: в «Динамо» иная работа, там огромное давление со всех сторон, я там был и видел это. В этом клубе очень тяжело работать, специфическая команда, в которой Марцела будут прессовать каждый день», - цитирует Якубко «РБ Спорт». Экс-нападающий добавил, что Личке в новой команде обязательно нужно дать время на адаптацию, так как это не клуб, задача которого - спастись в РПЛ.

Напомним, что в первом туре нового сезона РПЛ динамовцы дома примут суперфиналиста минувшего розыгрыша Кубка России – «Краснодар».