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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Якубко: «В «Динамо» Личку будут прессовать каждый день»

19 Июля 2023 • 14:58 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Бывший форвард пермского «Амкара» и московского «Динамо» Мартин Якубко рассказал, почему новому главному тренеру «бело-голубых» Марцелу Личке не будет просто в столичном клубе.

«Надо понимать: в «Динамо» иная работа, там огромное давление со всех сторон, я там был и видел это. В этом клубе очень тяжело работать, специфическая команда, в которой Марцела будут прессовать каждый день», - цитирует Якубко «РБ Спорт». Экс-нападающий добавил, что Личке в новой команде обязательно нужно дать время на адаптацию, так как это не клуб, задача которого - спастись в РПЛ.

Напомним, что в первом туре нового сезона РПЛ динамовцы дома примут суперфиналиста минувшего розыгрыша Кубка России – «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Мартин Якубко Марцел Личка
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