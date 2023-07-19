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Сулейманов стал ещё ближе к уходу из «Краснодара» слухи

19 Июля 2023 • 14:47 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Принадлежащий «Краснодару» форвард Магомед-Шапи Сулейманов с большой долей вероятности покинет свой клуб.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, клуб уже не рассчитывает на футболиста, а по контракту у него с «Краснодаром» остаётся всего один год. Отмечается, что прямо сейчас у Сулейманову проявляют интерес клубы из Франции, а также Саудовской Аравии.

Напомним, что сезон минувший россиянин провёл в Израиле, выступав там за «Хапоэль» из города Беэр-Шева в рамках арендного соглашения. Сезон предыдущий игрок провёл в Турции в «Гиресунспоре».

Почему Турция заинтересована в российских футболистах

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов
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ДИНАМО МОСКВА КРАСНОДАР
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