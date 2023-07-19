Бывший игрок «Спартака», полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о товарищеском матче со «Спартаком».

- Поделитесь эмоциями от товарищеского матча.

- Была хорошая атмосфера на игре. Я уже выступал на этом стадионе в составе «Мордовии» и могу сказать, что спартаковские болельщики всегда здорово поддерживают свою команду.

- Они просто зажгли в этом матче.

- Они всегда так зажигают. По крайней мере, раньше так было, когда они ходили на стадион. Меня не смутила остановка матча из-за дыма. Без проблем.

- Как вам нынешний «Спартак». Какое впечатление он произвел?

- В команде хорошие футболисты. Сейчас появился новый сильный игрок - вингер Бонгонда. Я первый раз его видел. У него очень хорошая левая нога.

- Ваша команда пропустила два мяча. Как оцените группу атаки «Спартака»?

- Нам пришлось тяжеловато. Физически мы готовы еще не очень хорошо. У нас меньше недели назад пришел новый главный тренер, и пока мы стараемся приспосабливаться к его требованиям. Еще рано говорить о том, какую игру он будет ставить команде, потому что многие вещи мы еще даже не отрабатывали. У нас под его руководством было всего три тренировки.

- У «Нефтчи» скоро еврокубки, а ваша команда, как вы сказали, еще не готова физически. Как быть?

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- Да, еврокубки уже через неделю. У нас идет перестройка, новый тренер, который пришел совсем недавно. Думаю, потихоньку подготовимся к еврокубкам. За свою позицию на поле не переживаю, все нормально. Думаю, что на меня рассчитывают.

- Вы провели товарищеские матчи против «Спартака» и «Зенита». Какие общие впечатления об уровне соперников?

- Мне кажется, раньше российский чемпионат однозначно был сильнее, «Зенит» уж точно. Я говорю о времени, когда в команде были Халк и Витсель. Сейчас есть Малком, но Халк посильнее, как игрок. А если говорить о товарищеских матчах, то с «Зенитом» я не играл, потому что еще не был на сборах, но видел трансляцию. А «Спартак» нас переиграл. Хорошая команда.

- Как вам кажется, «Спартак» сможет побороться в этом сезоне за чемпионство – такая цель перед командой стоит?

- Класс футболистов в «Зените» повыше, команда стабильнее и более подготовлена. Но мне кажется, что и «Спартак» в этом сезоне хорошо сыграет. Кроме того, есть еще ЦСКА, который тоже будет бороться.

- А «Динамо», «Локомотив»? Они слабее?

- Думаю, что у «Зенита» больше игровой стабильности. Но в последнее время я мало слежу за РПЛ.

Елена Григорьевская