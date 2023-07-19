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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гуренко: «Не удивлюсь, если «Локомотив» станет чемпионом»

19 Июля 2023 • 14:17 Комментировать (1)

Экс-игрок столичного «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Футболисты понимают, какие цели у команды. Не удивлюсь, если «Локомотив» в следующем сезоне станет чемпионом. Не вижу, что «Локомотив» кому-то уступает в подборе игроков», - передает слова Гуренко Legalbet.

Напомним, что в минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице.

Новый розыгрыш чемпионата страны команда Михаила Галактионова начнет домашним поединком против казанского «Рубина». Игра пройдет на «РЖД Арене» 22 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко
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Комментарии (1)
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Betsik 08
19 Июля 2023 в 14:32
Было бы охренительно!
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