Гуренко: «Не удивлюсь, если «Локомотив» станет чемпионом»

Экс-игрок столичного «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Футболисты понимают, какие цели у команды. Не удивлюсь, если «Локомотив» в следующем сезоне станет чемпионом. Не вижу, что «Локомотив» кому-то уступает в подборе игроков», - передает слова Гуренко Legalbet.

Напомним, что в минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице.

Новый розыгрыш чемпионата страны команда Михаила Галактионова начнет домашним поединком против казанского «Рубина». Игра пройдет на «РЖД Арене» 22 июля.