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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «С уходом Малкома и Вендела из «Зенита» можно говорить об интриге в РПЛ»

19 Июля 2023 • 14:06 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнение о возможном уходе из петербургского «Зенита» полузащитника Вендела и форварда Малкома.

«С уходом Малкома и Вендела можем говорить об интриге. Если потеряешь двоих и на их место не приобретёшь таких же, команда ослабнет. А так быстро найти замену сложно», - передает слова Мостового издание «Чемпионат».

Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом Премьер-лиги. Это пятый подряд чемпионский титул для подопечных Сергея Семака.

Малком в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, отметившись 23 голами в 27 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Малком Филипе Маркус Вендел
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