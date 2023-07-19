Мостовой: «С уходом Малкома и Вендела из «Зенита» можно говорить об интриге в РПЛ»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнение о возможном уходе из петербургского «Зенита» полузащитника Вендела и форварда Малкома.

«С уходом Малкома и Вендела можем говорить об интриге. Если потеряешь двоих и на их место не приобретёшь таких же, команда ослабнет. А так быстро найти замену сложно», - передает слова Мостового издание «Чемпионат».

Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом Премьер-лиги. Это пятый подряд чемпионский титул для подопечных Сергея Семака.

Малком в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, отметившись 23 голами в 27 встречах.