Быстров назвал плюс от возможного ухода Малкома из «Зенита»

Экс-футболист сборной России и ряда клубов Премьер-лиги Владимир Быстров высказался касательно возможного перехода бразильца Малкома в «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии.

«Вряд ли кто-то сможет достойно его заменить. Так чемпионат будет интереснее. И у преследователей появятся неплохие шансы на борьбу за золотые медали», - написал Быстров в своем телеграм-канале.

Ранее в прессе сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить за Малкома порядка 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он отметился 23 голами и семь ассистами в 27 матчах РПЛ.