Игрок «Локомотива» может перейти в «Валенсию»

«Валенсия» обратила внимание на российский трансферный рынок. Как стало известно журналистам Todofichajes, «летучие мыши» заинтересованы в подписании 24-летнего защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Испанский клуб намерен взять игрока в аренду с правом последующего выкупа. Сумма потенциальной сделки оценивается в три миллиона евро.

Тикнизян выступает за «железнодорожников» с августа 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года.

В прошлом сезоне чемпионата России Наир провел 29 матчей, забил пять мячей и сделал две голевые передачи.