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​Малком не согласовывал контракт с «Аль-Хилялем» - агент

19 Июля 2023 • 13:46 Комментировать

Футболист «Зенита» Малком не согласовывал контракт с саудовским «Аль-Хилялем», несмотря на информацию, которая появилась в прессе. Об этом рассказал агент Гильерме Миранда, который работает с 26-летним футболистом.

«Информация о согласовании контракта с «Аль-Хилялем» не соответствует действительности», - сказал Миранда, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Малкома в 30 миллионов евро. За четыре года в «Зените» бразилец провёл 109 игр, в которых забил 42 гола и отдал 24 результативных паса на партнёров.

Первый матч в новом чемпионате России «Зенит» проведёт 22 июля – против «Пари НН» на выезде.

​«Зенит» или Саудовская Аравия: Малком дал чёткий ответ на вопрос

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе Гильерме Миранда
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